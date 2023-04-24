Тедди Атлас прокомментировал исход боя Дэвиса и Гарсии

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас оценил финальный удар регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0) по корпусу бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-1) в седьмом раунде.

«Исторически левые удары по печени являются самыми разрушительными ударами в боксе, и это снова повторилось сегодня. Прекрасный удар Дэвиса был нанесен в тот момент, когда Гарсия выбросил правую руку и создал дыру, которую заполнила левая рука Дэвиса», — написал Атлас в соцсетях.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.