Тедди Атлас: «Мы шутили, что Поветкин чувствует себя обиженным, если по нему не попасть»

Американский тренер Тедди Атлас, работавший с Александром Поветкиным в 2008-2011 годах, рассказал о тренировках. Под руководством Атласа Поветкин стал чемпионом мира по версии WBA Regular в 2011 году, победив Руслана Чагаева единогласным решением судей.

— Первое, на что я обратил внимание — он очень легко дает себя ударить правой рукой, — сказал Атлас в подкасте на своем YouTube-канале. — Я говорил: нет нарушения правил в том, чтобы двигать головой! Мы шутили, что Саша чувствует себя обиженным, если по нему не попасть! И я решил, что ему нужно скинуть килограммов 8-9, чтобы быть лучше. Мы это сделали. Он вообще ко мне прислушивался, прогрессировал, он был голоден до нового, хотел учиться. Он же решил все-таки ехать в США, хотя изначально не хотел, я отдаю ему должное за это. Еще я учил его наносить умные удары, вовремя и точно, а не просто размахивать руками. Я пытался собрать все его навыки воедино, чтобы он стал бойцом, который может стать чемпионом мира.

«Видел бедность на лицах людей». Тедди Атлас раскрыл подробности работы с Поветкиным