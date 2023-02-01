Тедди Атлас дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Известный тренер и аналитик Тедди Атлас ставит на победу чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) в бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«Бетербиев замедляется. Ему 38 лет, он провел 300 боев в любителях, много тяжелых поединков в профи. Он стареет, и никому не победить время, — сказал Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas. — Я бы никогда не стал сбрасывать Бетербиева со счетов, потому что у него есть мощь, характер и гордость.

Для меня Бивол — явный фаворит. Это мое мнение. Я думаю, Бивол может остановить Бетербиева ближе к концу боя — либо из-за рассечения, либо из-за бесконечного количества ударов. Бетербиев — не волшебник в защите. Вероятно, он будет стабильно пропускать много комбинаций, и рефери придется остановить бой. Может быть, поединок остановит угол Бетербиева».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.