Российский боксер Сергей Ковалев подчеркнул, что у него не было ни единого шанса победить Сауля «Канело» Альвареса. Поединок прошел в Лас-Вегасе 2 ноября и завершился победой мексиканца нокаутом в 11-м раунде.

— Учитывая все те условия, в которые я был поставлен, было невозможно выиграть этот бой, подойти к нужной форме, в которой можно одержать победу, — сказал Ковалев в видео, опубликованном у него в сториз Instagram. — Кто в это все верил, кто поставил деньги, алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я смогу победить.

Веса у меня не было. Я залез в эту весовую категорию муками и бессонными ночами. Конечно, потому что это было финансово интересное предложение.

Канело и его команда все посчитали. У меня была одна подготовка, потом перенесли на август, вторая подготовка. Потом третья подготовка. Я исшатал организм. Не понял, как я до 11-го раунда дожил, у меня уже после 7-го «бензин» начал кончаться.