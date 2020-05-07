Тайсону предлагают 20 миллионов долларов за выступление в кулачных боях

Промоушен по проведению кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) предлагает знаменитому боксеру Майку Тайсону контракт на 20 миллионов долларов. Об этом сообщает The Body Block.

Ранее 53-летний Тайсон заявил о желании вернуться на боксерский ринг. Президент BKFC Дэвид Фельдман заявил, что его организация предложила боксеру перейти в кулачные бои.

— Мы сделали гарантированное предложение в 20 миллионов долларов для Майка Тайсона, чтобы он выступал в BKFC, — заявил Фельдман. — Мы открыты ко многим различным вариантам того, как мы можем действовать вместе. Очевидно, что восхищение от последнего видео тренировки Майка вдохновило нас сделать это предложение.

Майк Тайсон провел последний боксерский поединок в 2005 году. В кулачных боях спортсмены проводят поединки без перчаток.