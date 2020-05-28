Тайсон устроил драку на турнире по рестлингу
12:24
Знаменитый американский боксер Майк Тайсон побывал на турнире по рестлингу All Elite Wrestling's Dynamite. Он стал участником драки.
Легендарный американский спортсмен вступил в конфликт с канадским рестлером Крисом Джерико. Он толкнул канадца, тот ответил тем же, и на ринге завязалась драка с участием других бойцов.
MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL ?— B/R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020
(via @AEWonTNT)pic.twitter.com/6OuNKfkqAR
На турнир в американском Джексонвилле Тайсон пришел вместе с бойцами UFC Генри Сехудо, Рашадом Эвансом и Витором Белфортом.
Ранее 53-летний Майк Тайсон заявил о желании вернуться на ринг. Также ему поступило предложение выступать в кулачных боях.
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