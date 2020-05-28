Тайсон устроил драку на турнире по рестлингу

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон побывал на турнире по рестлингу All Elite Wrestling's Dynamite. Он стал участником драки.

Легендарный американский спортсмен вступил в конфликт с канадским рестлером Крисом Джерико. Он толкнул канадца, тот ответил тем же, и на ринге завязалась драка с участием других бойцов.

На турнир в американском Джексонвилле Тайсон пришел вместе с бойцами UFC Генри Сехудо, Рашадом Эвансом и Витором Белфортом.

Ранее 53-летний Майк Тайсон заявил о желании вернуться на ринг. Также ему поступило предложение выступать в кулачных боях.