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Тайсон устроил драку на турнире по рестлингу

12:24
Майк Тайсон.
Майк Тайсон.
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Знаменитый американский боксер Майк Тайсон побывал на турнире по рестлингу All Elite Wrestling's Dynamite. Он стал участником драки.

Легендарный американский спортсмен вступил в конфликт с канадским рестлером Крисом Джерико. Он толкнул канадца, тот ответил тем же, и на ринге завязалась драка с участием других бойцов.

На турнир в американском Джексонвилле Тайсон пришел вместе с бойцами UFC Генри Сехудо, Рашадом Эвансом и Витором Белфортом.

Ранее 53-летний Майк Тайсон заявил о желании вернуться на ринг. Также ему поступило предложение выступать в кулачных боях.

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