Тайсон рассказал, как его тигр напал на женщину

Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон рассказал о происшествии, связанном с его бенгальским тигром. 53-летний Тайсон держал его в качестве домашнего животного.

— Кто-то перепрыгнул через забор, где был тигр, и начал играться с ним, — цитирует Тайсона AS. — Тигр не знал девушку, так что это был несчастный случай. Она прыгнула внутрь собственности, где находился тигр, они пытались подать в суд пока не узнали о ее проникновении. Когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, дал ей 250 тысяч долларов. Вы не можете поверить, что они могут сделать с человеческой плотью, я понятия не имел.

Тогда я был дураком, нет никакого способа укротить этих кошек на сто процентов. Они даже не хотят убивать вас, они делают это случайно. Слишком сильны, особенно когда вы усердно играете с ними. Ударяете их в ответ, они снова — вы мертвы.