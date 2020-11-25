Тайсон показал фрагмент подготовки к бою с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил фрагмент своей подготовки к бою с Роем Джонсом-младшим.

.@MikeTyson training for his fight with Roy Jones Jr.



He's 54 years old ? pic.twitter.com/KP7qUtClku — ESPN UK (@ESPNUK) November 25, 2020

Поединок пройдет в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

По данным СМИ, Тайсон за бой получит 10 миллионов долларов, Джонс — 3.