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Тайсон показал фрагмент подготовки к бою с Роем Джонсом

17:42

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил фрагмент своей подготовки к бою с Роем Джонсом-младшим.

Поединок пройдет в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

По данным СМИ, Тайсон за бой получит 10 миллионов долларов, Джонс — 3.

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