Тайсон назвал своих будущих возможных соперников

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, с кем из боксеров хотел бы провести ближайшие бои.

«Хочу бои против Холифилда и Леннокса Льюиса, хочу встретиться с ними в ринге уже в этом году. Могу также получить бой с Тайсоном Фьюри. Это выставочные бои. Я собираюсь побить все свои рекорды выставочными боями», — цитирует Тайсона Boxing Scene.

Напомним, что ранее менеджер Холифилда Крис Лоуренс сообщал, что Тайсон отклонил предложение о боксерском поединке с 58-летним Холифилдом.

54-летний Тайсон в ноябре 2020 года провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим. Поединок завершился вничью.