Тайсон назвал любимого тяжеловеса современности

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что восхищается Тайсоном Фьюри.

— Он очень приятный и располагающий к себе. Ты расходишься с ним, испытывая симпатию, — приводит слова Тайсона Metro.

Выступление Тайсона против Уайлдера удивило меня. Я никогда в действительности не понимал Тайсона Фьюри. Да, я продолжал смотреть, как он побеждает соперников, которые были достойными бойцами. Но кто-то был уже стар, а кого-то он просто обязан был побеждать. И Фьюри побеждал этих соперников, смеялся над ними и делал из этого маленькую комедию.

Теперь я стал фанатом Фьюри. Он намного лучше, чем кажется по его внешнему виду.

Фьюри — жесткий. Тайсон может принять тяжелый удар, подняться и выиграть раунд. Я восхищаюсь им. Он через многое прошел в повседневной жизни. Я считаю, что он реально хороший парень. И дело не в том, что мне не нравится Деонтей Уайлдер. Я думаю, что он тоже прекрасный человек.

На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. Британец Тайсон Фьюри никогда не знал поражений: в его арсенале 29 побед, 20 из них нокаутом. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.