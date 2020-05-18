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Тайсон и Холифилд могут провести бой в Саудовской Аравии в июле

01:50
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В социальных сетях появилась возможная афиша боя между 53-летним Майком Тайсоном и 57-летним Эвандером Холифилдом. Ранее они объявили о возвращении в ринг. Встреча может пройти в Саудовской Аравии 11 июля.

Они встречались между собой дважды. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом, а встреча в следующем году ознаменовалась скандалом.

Тайсон откусил Холифилду часть уха, бой приостановили. Эвандер не вышел на четвертый раунд, Тайсон пытался пробраться к Холифилду. Майк был дисквалифицирован, лишен боксерской лицензии и оштрафован на три миллиона долларов.

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