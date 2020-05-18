Тайсон и Холифилд могут провести бой в Саудовской Аравии в июле

В социальных сетях появилась возможная афиша боя между 53-летним Майком Тайсоном и 57-летним Эвандером Холифилдом. Ранее они объявили о возвращении в ринг. Встреча может пройти в Саудовской Аравии 11 июля.

Doming?o e eu aguardando a Luta do S?culo !!!

O Tempo passa mas os Personagens e ?dolos s?o eternos e Mike Tyson pra mim e Mohamed Ali,foram os maiores pugilistas que eu vi lutar,com men??es honrosas pra George Foreman e Evander Hollyfield que s?o gigantes!!! pic.twitter.com/gdDzfCyMy7 — grandeparceiro??? (@grandeparceiro) May 17, 2020

Они встречались между собой дважды. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом, а встреча в следующем году ознаменовалась скандалом.

Тайсон откусил Холифилду часть уха, бой приостановили. Эвандер не вышел на четвертый раунд, Тайсон пытался пробраться к Холифилду. Майк был дисквалифицирован, лишен боксерской лицензии и оштрафован на три миллиона долларов.