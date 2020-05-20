Тайсон Фьюри: «Я по-прежнему толстый, уродливый, лысый и неудержимый»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался на тему того, что в него не верили до победы над американцем Деонтеем Уайлдером.

«Меня списали со счетов, так как мне предстояло сразиться с самым грозным панчером в истории бокса. Потому что в 28 лет у меня были проблемы психологического характера, потому что я поменял десять тренеров. Но сегодня я все еще с вами. Я по-прежнему толстый, уродливый, лысый, но по-прежнему неудержимый. Не могу дождаться возвращения на ринг, хочу снова размазать Деонтея Уайлдера», — приводит слова Фьюри Sky Sports.

22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Очередной поединок между боксерами может состояться в ноябре или декабре 2020-го.

В послужном списке 34-летнего Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.