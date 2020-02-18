Тайсон Фьюри: «Я обязательно отправлю Уайлдера в нокаут»
17:31
Британский боксер Тайсон Фьюри незадолго до боя с Деонтеем Уайлдером заявил, что уйдет из большого спорта, если победит соперника. Фьюри уверяет, что после этого ему уже нечего добиваться в боксе.
- Мой прогноз, что это будет — фантастический бой! И я обязательно отправлю его в нокаут!, — цитирует Фьюри РЕН ТВ.
Уайлдер, услышав этот прогноз, рассмеялся. Он сильно в этом сомневается.
— Пусть и дальше смеется! Смех приведет его в раздевалку, где он будет плакать, — заявил Фьюри.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/662635-fiuri-rasskazal-ren-tv-chem-budet-zaniat-uailder-v-razdevalke-posle-boia
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