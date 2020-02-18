Тайсон Фьюри: «Я обязательно отправлю Уайлдера в нокаут»

Британский боксер Тайсон Фьюри незадолго до боя с Деонтеем Уайлдером заявил, что уйдет из большого спорта, если победит соперника. Фьюри уверяет, что после этого ему уже нечего добиваться в боксе.

- Мой прогноз, что это будет — фантастический бой! И я обязательно отправлю его в нокаут!, — цитирует Фьюри РЕН ТВ.

Уайлдер, услышав этот прогноз, рассмеялся. Он сильно в этом сомневается.

— Пусть и дальше смеется! Смех приведет его в раздевалку, где он будет плакать, — заявил Фьюри.