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Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа

04:16
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на бой чемпиона WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа.

«Я хочу драться с тобой, хочу драться в следующем бою. Я нокаутирую тебя за 2-3 раунда», — написал Фьюри в Instagram.

В ночь на воскресенье Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 — КО) и 1 поражение на профессиональном ринге. У 31-летнего Фьюри 30 побед (21 — КО), 0 поражений и 1 ничья.

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