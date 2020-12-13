Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на бой чемпиона WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа.

«Я хочу драться с тобой, хочу драться в следующем бою. Я нокаутирую тебя за 2-3 раунда», — написал Фьюри в Instagram.

В ночь на воскресенье Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 — КО) и 1 поражение на профессиональном ринге. У 31-летнего Фьюри 30 побед (21 — КО), 0 поражений и 1 ничья.