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Фьюри: «Устрою Уайлдеру хорошую взбучку, а затем подерусь с еще одним дураком»

18:19
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что после трилогии с Деонтеем Уайлдером он хочет подраться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

«Я никогда не думал, чтобы заплатить Уайлдеру отступные, — сказал Фьюри в интервью ESPN. — Я бы никогда не дал ему денег, потому что уже заплатил ему своими кулаками по лицу. Так что через пять недель я устрою Уайлдеру хорошую взбучку, а затем подерусь с еще одним дураком (Джошуа) и тоже его вырублю. Это значит, что я должен убить двух зайцев одним выстрелом».

Третий поединок Фьюри — Уайлдер пройдет 24 июля. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=j-FdKzIWpzQ

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