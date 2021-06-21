Фьюри: «Устрою Уайлдеру хорошую взбучку, а затем подерусь с еще одним дураком»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что после трилогии с Деонтеем Уайлдером он хочет подраться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

«Я никогда не думал, чтобы заплатить Уайлдеру отступные, — сказал Фьюри в интервью ESPN. — Я бы никогда не дал ему денег, потому что уже заплатил ему своими кулаками по лицу. Так что через пять недель я устрою Уайлдеру хорошую взбучку, а затем подерусь с еще одним дураком (Джошуа) и тоже его вырублю. Это значит, что я должен убить двух зайцев одним выстрелом».

Третий поединок Фьюри — Уайлдер пройдет 24 июля. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.