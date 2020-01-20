Тяжеловес Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном поединке с Александром Усиком. Ранее британец назвал украинца «бомжом».

— Усика нет в моем списке, — цитирует британца boxingnews24. — Он ноунейм, наш бой никого не интересует. Не принесет никаких денег, зачем мне драться с ним? Иностранец с плохим английским, это никому не интересно. Хочу крупные бои, интересные зрителям. Поединок с Усиком — не из их числа.

Даже после победы Усика над Джошуа наш бой не будет таким. Чемпионские пояса вернулись на Запад, здесь они и должны остаться. Чемпионы мира в супертяжелом весе должны представлять или Великобританию, или США. Возможно, в Украине Усик — крупная звезда, но британцев и американцев не интересует какой-то украинский боксер.

31-летний Фьюри (29-0-1) 22 февраля проведет бой-реванш за титул WBC в тяжелом весе с Деонтеем Уайлдером. Первая встреча завершилась вничью. 33-летний Усик (17-0) пока провел только один бой в тяжелом весе — он победил американца Чазза Уизерспуна. Украинец ранее стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.