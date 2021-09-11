Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри сравнил себя с Мохаммедом Али. Британец признался, что Али был его кумиром.

«Мохаммед Али был кумиром моего детств, — говорит Фьюри на подкасте The Overlap. — Я всегда смотрел за ним — как он двигается, изучал, копировал, всегда хотел стать чемпионом мира в тяжелом весе. Нас сложно сравнивать, учитывая, насколько я большой и тяжелый. Но я,наверное, самая похожая версия Али.

При этом, я все равно уникален. Мы никогда не видели боксера моих размеров, который так двигается. 125 кг веса и 206 см роста, но при этом, движение и бокс, как у самого Али. А ведь он весил 90 кг и был 191 см".

9 октября Фьюри подерется с Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе.