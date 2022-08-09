Тайсон Фьюри сообщил о возобновлении карьеры ради третьего боя с Чисорой

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) объявил о возвращении на профессиональный ринг ради третьего боя с Дереком Чисорой.

«Я решил вернуться в бокс, потому что я могу стать первым чемпионом в супертяжелом весе в истории, у которого две трилогии. Одна с Деонтеем Уайлдером и вторая с Дереком Чисорой. Я всегда говорил, что буду драться с Чисорой в конце моей карьеры. И вот мы снова бьем все рекорды, создавая прецеденты», — написал Фьюри в своих социальных сетях.

Фьюри дважды дрался с Чисорой. В 2011 году он победил единогласным решением судей (117-112 117-112 118-111), а в 2014 выиграл досрочно в 10 раунде.

Ранее сообщалось, что Фьюри в ноябре планирует провести показательный бой против силача, известного по роли Горы в сериале «Игра престолов», Хафтора Бьернссона на 70-тысячном стадионе в Лондоне.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания. После поединка об объявил о завершении карьеры.