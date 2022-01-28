Тайсон Фьюри проведет бой против Диллиана Уайта

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет бой с обладателем временного титула WBC Диллианом Уайтом, сообщает Sky Sports. Организацией поединка будет промоутер Фрэнк Уоррен.

Первоначальной датой торгов было 11 января, затем они были отложены до 18 января, а потом перенесены еще раз на конец января.

Перенос торгов был связан с попытками WBC разобраться с деталями сделки и в частности с официальным протестом Уайта на решение WBC установить разделение призового фонда в пропорции 80 на 20 в пользу чемпиона.