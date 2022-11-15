Тайсон Фьюри назвал условие для боя с Уайлдером

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) заявил, что он будет драться с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2) только в Великобритании.

«Деонтей Уайлдер сейчас будет драться с Энди Руисом-младшим за право подраться со мной, — напомнил Фьюри в интервью BT Sport. — Четвертый наш бой был бы очень громким, но он должен пройти на «Уэмбли». Я дрался с ним там [в США] уже три раза. Если он хочет боя со мной, то пусть приезжает сюда [в Англию]».

Фьюри в первом бою с Уайлдером дважды упал в нокдаун, однако смог довести бой до ничьи. Поединок состоялся в 2018-м. Во втором бою Уайлдер потерял титул WBC, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в 2020-м. В трилогии, которая состоялась в 2021-м, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.