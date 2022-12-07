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Сегодня, 09:07

Тайсон Фьюри назвал Усика «стариком»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) заявил, что Александр Усик (20-0) — «старик», несмотря на то что Фьюри младше Усика на год.

«Усик старше меня. Если ему было бы 22 года, все было бы по-другому, но он старик. У него за плечами 300 любительских и 20 профессиональных боев. Он тоже измотан. Я не думаю, что в боксе у него лучшая работа ног, и я не верю, что он может меня побить», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

34-летний Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

35-летний Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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