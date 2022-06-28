Тайсон Фьюри: «Усик слишком умный, быстрый и милый для Джошуа»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) не верит, что Энтони Джошуа (26-2) сумеет в реванше одолеть чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0).

«Думаю, Усик слишком умный, быстрый и милый для Джошуа. Кроме того, он левша, — приводит слова Усика издание Boxing Scene. — В тяжелом весе тебе требуется всего один хороший удар. В прошлом бою лицо Усика было в синяках. Его нетрудно достать, потому что он прямо перед тобой. Очевидно, что Джошуа может донести сильный удар. Сейчас самое подходящее время, чтобы победить Усика, потому что он побывал во многих тяжелых битвах.

Тем не менее Усик слишком хороший боксер для Эй Джея. Не думаю, что Эй Джей сможет давить все 12 раундов, втягивать Усика в размен и в конечном итоге его нокаутировать. Для этого нужно быть особым боксером, а у Джошуа нет воли к победе. Он счастлив быть вторым номером".

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.