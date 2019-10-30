Тайсон Фьюри назвал Руиса и Джошуа «мешками»

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа и Энди Руиса.

— Они оба мешки, они не в моей лиге, — цитирует британца BoxingScene. — Моя мама всегда говорила, что если не можешь сказать ничего хорошего, то не говори вовсе. Так что я оставлю свой рот на замке в данном случае.

7 декабря Руис и Джошуа проведут повторный поединок. В первом бою Руис одержал победу. Фьюри ответил на вопрос о перспективе поединка с одним из этих боксеров.

— Теперь все мои бои должны быть в Америке, — сказал британец. — Если они не захотят ехать в США, то этот бой произойдет нескоро.