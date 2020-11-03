Тайсон Фьюри может заменить Поветкина в поединке с Уайтом

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт может провести поединок со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Ранее он должен был выйти на ринг против россиянина Александра Поветкина, но тот сдал положительный тест на коронавирус. Бой, который должен был состояться 21 ноября, был перенесен.

«Диллиан хочет боксировать, — цитирует ТАСС промоутера Уайта Эдди Хирна. — Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя. Также им может стать и Дерек Чисора, это была бы интересная трилогия».

41-летний Поветкин нокаутировал Уайта 22 августа. Всего россиянин одержал 36 побед на профессиональном ринге (25 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.