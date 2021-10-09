В ночь на 10 октября 2021 года состоится бой за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Он пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, начало — около 7.00 (мск). Бой покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

На церемонии взвешивания Уайлдер показал вес 107,9 кг, Фьюри оказался значительно тяжелее — 125,6 кг.

Первый бой между боксерами, прошедший в декабре 2018 года, завершился вничью. В феврале 2020 года состоялась вторая встреча боксеров, в которой британец Фьюри нокаутировал американца Уайлдера и забрал у него пояс WBC.

33-летний Тайсон Фьюри провел 31 бой в карьере — 30 побед и ничья. У 35-летнего Деонтея Уайлдера — 42 победы, поражение и ничья.