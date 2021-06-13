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Тайсон Фьюри: «Арум знал, что я не захочу платить Уайлдеру ни цента»

22:29
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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился мнением о главе Top Rank Бобе Аруме.

«Аруму почти 90 лет. Он все видел. Все, что он не знает о боксе, не стоит знать. Он знал, что я не захочу платить Уайлдеру ни цента, чтобы он отошел в сторону, когда пришел судебный приговор, в котором говорилось, что я должен снова драться с ним.

Не было никаких шансов, что он заплатит 20 миллионов долларов, которые просили люди Уайлдера. Он только что приступил к обустройству стадиона в Вегасе в июле для трилогии», — сказал Фьюри.

Поединок Фьюри — Уайлдер должен пройти 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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