Тарасов выйдет на бой с Кокляевым с травмой

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов признался, что он выйдет на бой с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым с травмированной рукой.

Спортсмен сломал обе руки во время боя с Вячеславом Дацика. На одной впоследствии было сделано 5 операций. Вторая рука, как отметил Тарасов, на данный момент «надломана».

«Вторая рука у меня чуть надломана. Если она доломается, то придется делать операцию. С одной стороны, это хорошо, потому что врачи говорят, что на вторую руку операцию по-хорошему тоже надо сделать», — сказал Тарасов РЕН ТВ.

При этом боец выразил надежду, что в бою с Михаилом Кокляевым ничего плохого с ним не произойдет.

«После боя с Дациком я сделал много выводов. Теперь я за свое здоровье опасаюсь меньше, потому что предупрежден — вооружен. Естественно, той бой — это отчаянный поступок. Сейчас это просто смелый шаг, смелое решение. Я понимаю, что к этому бою я подхожу максимально в хорошей форме. В бою с Михаилом Кокляевым, я надеюсь, ничего плохого не произойдет».

Бой Дацика с Тарасовым состоялся в апреле 2019 года. Блогер сам вызвал Рыжего Тарзана на бой, несмотря на то что уступал ему в весе почти в 2 раза. При этом Артему удалось победить: после третьего раунда Дацика дисквалифицировали за использование запрещенных приемов. Бой проходил по правилам MMA, Тарасов после поединка заявил, что сломал о голову оппонента обе руки.

20 февраля Тарасов по правилам бокса подерется с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.