Тарасов проиграл Африканскому Тайсону единогласным решением

Блогер Артем Тарасов проиграл камерунцу Тайсону Дижону по прозвищу Африканский Тайсон в боксерском поединке на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

По итогам трех двухминутных раундов судьи единогласным решением отдали победу Дижону.

Это второе кряду поражение Тарасова по правилам бокса. Для Дижона это был третий поединок. Ранее он дважды проиграл нокаутом Вячеславу Дацику.

Главным событием вечера станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

Турнир проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Трансляцию главного карда можно посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ и на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».