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Тактаров восхищен победой Тима Цзю: «Офигенная техника, офигенная костинская походка»

15:07
Тим Цзю. Фото Twitter
Тим Цзю. Фото Twitter
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Первый российский боец в UFC Олег Тактаров во время прямого эфира в Instagram прокомментировал победу Тима Цзю над Боуэном Морганом. Цзю выиграл нокаутом в первом раунде, бой состоялся 16 декабря.

«Поздравляю Цзю-отца, прежде всего, и его сына с победой. Офигенная техника, офигенная костинская походка по рингу и комбинации ударные», — сказал Тактаров.

На счету 26-летнего Цзю 17 побед (13 — КО) и 0 поражений в профессиональном боксе. Он выступает в категории до 69,8 кг.

(Никита Горшенин)

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