Тактаров восхищен победой Тима Цзю: «Офигенная техника, офигенная костинская походка»

Первый российский боец в UFC Олег Тактаров во время прямого эфира в Instagram прокомментировал победу Тима Цзю над Боуэном Морганом. Цзю выиграл нокаутом в первом раунде, бой состоялся 16 декабря.

«Поздравляю Цзю-отца, прежде всего, и его сына с победой. Офигенная техника, офигенная костинская походка по рингу и комбинации ударные», — сказал Тактаров.

На счету 26-летнего Цзю 17 побед (13 — КО) и 0 поражений в профессиональном боксе. Он выступает в категории до 69,8 кг.

(Никита Горшенин)