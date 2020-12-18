Тактаров восхищен победой Тима Цзю: «Офигенная техника, офигенная костинская походка»
15:07
Первый российский боец в UFC Олег Тактаров во время прямого эфира в Instagram прокомментировал победу Тима Цзю над Боуэном Морганом. Цзю выиграл нокаутом в первом раунде, бой состоялся 16 декабря.
«Поздравляю Цзю-отца, прежде всего, и его сына с победой. Офигенная техника, офигенная костинская походка по рингу и комбинации ударные», — сказал Тактаров.
На счету 26-летнего Цзю 17 побед (13 — КО) и 0 поражений в профессиональном боксе. Он выступает в категории до 69,8 кг.
(Никита Горшенин)
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