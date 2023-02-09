Тактаров назвал бойкот США ЧМ по боксу навязанным сверху решением

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров отреагировал на новость о том, что сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира в 2023 году из-за допуска россиян под своим флагом и гимном на этот турнир.

«Уверен, это не мнение американских боксеров. А навязанное решение сверху. Возможно, сами спортсмены ничего и не знают», — приводит слова Тактарова Sport24.

Ранее на сайте Федерации бокса США появилась информация, что они отказываются принимать участие в чемпионате мира, поскольку там будут участвовать российские и белорусские спортсмены.