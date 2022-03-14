Сын Мэнни Пакьяо выиграл первый бой на любительском ринге. Видео

21-летний Эммануэль Пакьяо-младший успешно дебютировал на любительском ринге. 12 марта в зале House of Boxing в Сан-Диего он одержал победу над Андресом Росалесом, сообщает издание The Ring.

«Это только первый его бой в любителях, но он показал мне, что у него есть сердце. Со временем он станет лучше и сильнее», — сказал тренер Эммануэля Пакьяо-младшего Марвин Сомодио.

Эммануэль Пакьяо-младший тренируется в зале Wild Card Boxing Club в Лос-Анджелесе. Там же долгие годы тренировался его отец. Сын легендарного боксера добавил, что его команда ищет соперника для второго боя в любительском боксе.