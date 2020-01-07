Сын Кости Цзю в 2020 году хочет побороться за титул чемпиона мира

Сын бывшего чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю в этом году хочет побороться за полноценный чемпионский пояс. По его словам, это главная цель.

— В 2020 году я хочу титул чемпиона мира, — цитирует Fightnews.com Цзю. — Хочу драться с боксерого высокого международного уровня. Сейчас я с промоутером ищу подходящих оппонентов. Верю, что в 2020 году смогу добраться до вершины и побороться за пояс.

25-летний Цзю выступает в первом среднем весе (до 69,9 кг). На его счету 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. В рейтинге IBF он занимает седьмое место, в рейтинге WBO — девятое.