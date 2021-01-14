Сын Кости Цзю признан лучшим боксером года в Австралии

Сын Кости Цзю Тим признан лучшим боксером Австралии 2020 года. Звание присудила Австралийская федерация бокса.

На своей странице в Instagram 26-летний боксер опубликовал постер, посвященный его победе.

«Два раза и до сих пор», — подписал фото Тим Цзю.

В последнем бою Цзю-младший в первом раунде нокаутировал новозеландца Бовина Моргана в поединке за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе.

?Всего на профессиональном ринге Тим Цзю провел 17 боев и одержал 17 побед, 13 из них нокаутом.