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Сын Кости Цзю одержал 15-ю победу подряд

10:19

Сын известного российского боксера Константина Цзю Тим победил Джека Брубейкера техническим нокаутом в четвертом раунде. Поединок прошел в Сиднее.

- Поздравляю своего сына c очередной победой и это еще один шаг вперед к достижению большой цели- стать чемпионом мира. Трудолюбия и терпения тебя. Гордость распирает, — написал в Instagram бывший чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF.

На счету 21-летнего Тима Цзю уже 15 побед подряд.

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