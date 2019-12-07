Сын Кости Цзю одержал 15-ю победу подряд

Сын известного российского боксера Константина Цзю Тим победил Джека Брубейкера техническим нокаутом в четвертом раунде. Поединок прошел в Сиднее.

- Поздравляю своего сына c очередной победой и это еще один шаг вперед к достижению большой цели- стать чемпионом мира. Трудолюбия и терпения тебя. Гордость распирает, — написал в Instagram бывший чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF.

На счету 21-летнего Тима Цзю уже 15 побед подряд.