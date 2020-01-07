Сын Кости Цзю хочет побороться за титул чемпиона мира

Сын бывшего чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю в этом году хочет побороться за полноценный чемпионский пояс. По его словам, это главная цель. На счету 25-летнего Цзю 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

— В 2020 году я хочу титул чемпиона мира, — цитирует Цзю Fightnews. — Хочу драться с боксерого высокого мездународного уровня. Сейчас я с промоутером ищу подходящих оппонентов. Верю, что в 2020 году смогу добраться до вершины и побороться за пояс.