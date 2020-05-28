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«Свали с поста, пока живой». Николай Валуев ответил на оскорбления

15:29
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на оскорбление в своей конференции.

 — Николай, ты очень классный боксер, просто супер, но не надо тебе лезть против оппозиции, тебе это боком выйдет, что в карьере, что по жизни, — написал пользователь по имени Павел. — Свали с поста, пока живой.

 — Павел, сюда с угрозами заходить не надо, идите своей дорогой. P. S. Оппозиция должна быть здоровой, — ответил ему Валуев.

Дополнительная информация:

https://www.interskol.ru/vopros-valuevy/

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