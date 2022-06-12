Супертяжеловес Дюбуа нокаутировал Брайана и стал обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA

Британский боксер Даниэль Дюбуа победил американца Тревора Брайана и стал обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории.

В 12-раундовом поединке, который прошел в Майами, Дюбуа одержал победу нокаутом в четвертом раунде и отобрал пояс чемпиона мира.

На счету 24-летнего Дюбуа 18 побед (17 нокаутом) и одно поражение. Ранее британец владел временным поясом WBA. У 32-летнего Брайана первое поражение в карьере при 22 победах (15 нокаутом).