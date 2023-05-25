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Сегодня, 18:09

Судью боксерского поединка между Курбановым и Соро дисквалифицировали на полтора года

Алина Савинова
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Дмитрий Болдырев, судья поединка по правилам бокса между россиянином Магомедом Курбановым и французом Мишелем Соро, дисквалифицирован на полтора года.

«По итогам заседания контрольно-просмотровой и судейской комиссий департамента профессионального бокса Федерации бокса России принято решение об отстранении судьи Болдырева на полтора года — до 20 ноября 2024 года», — приводит ТАСС слова представителя Федерации бокса России.

Поединок состоялся 6 мая в Екатеринбурге. Курбанов одержал победу над французом раздельным судейским решением. Россиянин провел 25 боев на профессиональном ринге, во всех из которых одержал победы.

Источник: https://tass.ru/sport/17844413
Бокс
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