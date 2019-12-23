Двое из трех боковых судей поединка между российским боксером первого тяжелого веса Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром дисквалифицированы на 1,5 года. Причиной отстранения стала неудовлетворительная работа. Об этом сообщили в Федерации бокса России.

— Во исполнение решения апелляционной комиссии департамент профессионального бокса Федерации бокса России дисквалифицирует лицензированных судей Ираклия Малазонию и Семена Стахеева сроком на 1,5 года без права на обжалование, — цитирует представителя федерации ТАСС. — Основание — неудовлетворительная работа данных судей при вынесении решения на поединке Кудряшов — Пейсар.

Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей вое судей отдали победу россиянину — 95:94, 97:93, один — чеху — 97:93. Десятираундовый рейтинговый бой состоялся в прошлую субботу в Красноярске.

Для 34-летнего Кудряшова это 24-я победа (23 нокаутом) при трех поражениях. 35-летний Пейсар потерпел девятое поражение при 14 победах (12 нокаутом).