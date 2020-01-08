Суд над Ковалевым в Калифорнии снова отложен

Суд над трехкратным чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым, который должен состояться в Калифорнии, снова отложен. Как сообщает ESPN, заседание первоначально должно было пройти 25 ноября 2019 года, но было отложено до 6 января 2020-го, а теперь перенесено на 8 апреля.

Источник утверждает, что перенос связан с тем, что Ковалев отказался от услуг прежнего адвоката Дмитрия Горина и начал сотрудничество с новым адвокатом Китом Бруно.

Напомним, что 36-летний россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за инцидента летом 2018 года на одной из вечеринок в Калифорнии, где он якобы ударил женщину, которая получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного позвонка. Ковалеву было предъявлено обвинение, но его освободили под залог в размере 50 тысяч долларов. Виновным себя россиянин не признал.

В случае обвинительного приговора Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы.