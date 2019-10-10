Суд над Ковалевым состоится 25 ноября

25 ноября в США состоятся судебные слушания по делу российского боксера Сергея Ковалева, сообщает Boxingscene.

Сообщается, что слушания состоятся в Верховном суде Калифорнии. Россиянина обвиняют в нанесении телесных повреждений.

Согласно судебным документам, предполагаемая жертва — американская модель Джейми Фронтц, который также подала иск против боксера на 8 миллионов долларов, сообщила властям о том, что она подверглась нападению со стороны боксера после того, как отвергла его ухаживания. Сообщалось, что он хотел вступить с ней в интимную связь, а после отказал избил ее.

Российскому боксеру грозит до четырех лет тюрьмы, если его признают виновным. 2 ноября он проведет поединок против мексиканца Сауля Альвареса.