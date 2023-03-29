Стивен Фултон и Наоя Иноуэ подерутся 25 июля в Японии

Чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Стивен Фултон (21-0) проведет супербой против бывшего абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24-0) 25 июля на Ariake Arena в Токио, Япония. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Top Rank.

Фултон и Иноуэ должны были подраться 7 мая в родном городе Иноуэ Йокогаме, но японец получил травму и бой было решено перенести.

Иноуэ отказался от всех четырех титулов в легчайшем весе в январе после того, как победил Пола Батлера (34-3) нокаутом в одиннадцатом раунде. Бой состоялся 13 декабря 2022-го в Токио, Япония.

Фултон, который является одним из лучших боксеров pound-for-pound, в прошлом бою одолел Даниэля Романа (29-4) единогласным решением судей (120 — 108, 120 — 108, 119 — 109). Бой состоялся 4 июня 2022-го в Миннеаполисе, США.