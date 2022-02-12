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Сегодня, 14:27

Стартовала продажа билетов на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с участием Магомеда Исмаилова

Иван Торопцев
Корреспондент

Стартовала продажа билетов на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с участием бойца ММА Магомеда Исмаилова.

Турнир состоится 25 февраля в Москве на арене Vegas City Hall. Главным событием станет поединок Исмаилова против нигерийца Оланреваджу Дуродолы по правилам бокса.

Бой с Дуродолой станет для Исмаилова первым в профессиональном боксе. У 41-летнего Дуродолы 37 побед (34 нокаутом) и 9 поражений в карьере. Поединок будет длиться четыре раунда по 3 минуты.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

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