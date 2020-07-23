Стало известно, когда состоится бой Майка Тайсона и Роя Джонса

Поединок между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим состоится 12 сентября в Калифорнии (США). Об этом сообщает TMZ.

Показательный бой планируется в формате 8 раундов. Трансляция пройдет в социальной сети Triller.

В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг. На счету 54-летнего американца 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландцу Кевину Макбрайду

50-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел девять поражений.