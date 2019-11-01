Стали известны гонорары Альвареса и Ковалева

Стали известны гонорары участников боя, в котором сойдутся мексиканец Сауль Альварес и россиянин Сергей Ковалев, информирует Sporting News. Поединок пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.

Канело заработает 35 миллионов долларов, а гонорар Ковалева составит 3 млн долларов.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.