Стала известна примерная дата боя-реванша Руиса и Джошуа

Наиболее вероятным местом проведения боя-реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа является футбольный 80-тысячный стадион "Principality Stadium" в Кардиффе, сообщает BBC со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна.

Предварительная дата проведения боя - 14 декабря. В качестве альтернативного варианта рассматривается арена "Madison Square Garden" в Нью-Йорке 29 ноября.

Руис 2 июня одержал победу над Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе. Он нокаутировал оппонента в седьмом раунде и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Сенсационная победа Руиса над Джошуа. Как это было