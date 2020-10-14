Стал известен новый соперник Мурата Гассиева

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проведет бой за титул WBA International на турнире в Сочи с албанцем Сефером Сефери вместо американца Кевина Джонсона, сообщает РЕН ТВ. Поединок должен пройти 31 октября со зрителями.

Ранее 41-летний Джонсон отказался от боя с 26-летним Гассиевым. Американец неоднократно называл россиянина трусом, пытаясь до поединка вывести оппонента из себя.

В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.