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Стал известен новый соперник Мурата Гассиева

15:47
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проведет бой за титул WBA International на турнире в Сочи с албанцем Сефером Сефери вместо американца Кевина Джонсона, сообщает РЕН ТВ. Поединок должен пройти 31 октября со зрителями.

Ранее 41-летний Джонсон отказался от боя с 26-летним Гассиевым. Американец неоднократно называл россиянина трусом, пытаясь до поединка вывести оппонента из себя.

В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/760462-bokser-seferi-vyidet-na-boi-s-gassievym-vmesto-dzhonsona

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