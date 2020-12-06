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Спенс защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF

08:49
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Американец Эррол Спенс-младший защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF против Дэнни Гарсии. Поединок проходил в Арлингтоне (США) и продлился все 12 раундов.

По судейским запискам победу единогласным решением получил 30-летний Спенс — 116:112 (дважды), 117:111.

Для Спенса это 27 победа в профессиональном боксе (21 нокаутом), Гарсия потерпел третье поражение в 39 боях.

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