Состоялся отборочный полуфинал отборочного турнира на Кубок Президента РФ по боксу

В Казани завершился полуфинальный этап отборочного турнира "Кубок по боксу им. Президента РФ В.В.Путина".

Главным событием вечера был бой за титул WBA Continental во втором среднем весе между россиянином Федором Чудиновым и немцем Рафаэлем Бежараном. Поединок завершился победой Чудинова техническим нокаутом.

Помимо боя Чудинов – Бежараном, состоялся рейтинговый поединок WBO в легком весе между россиянином Романом Андреевым и венесуэльцем Хесусом Куадро. По итогам десяти раундов победу единогласным решением одержал Андреев со счетом 96:93, 98:92, 96:94.

В бою полуфинального этапа отборочного турнира "Кубок по боксу им. Президента РФ В.В.Путина" во втором полусреднем весе сошлись представители России Александр Иванов и Вагинак Тамразян. По ходу боя Иванов побывал в нокдауне, но поединок продлился все 10 раундов. В итоге раздельным решением судей (93:97, 98:91, 95:94) победу одержал Тамразян. В решающем поединке турнира он встретится с Исламом Едисултановым из России.

Заключительный этап Кубка Президента состоится летом.