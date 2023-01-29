Асбаров: «Бетербиев может сдавать все раунды, а потом резко нокаутировать»

Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing Сослан Асбаров прокомментировал победу Артура Бетербиева (19-0) над Энтони Ярдом (22-3).

«У Артура Бетербиева часто бывает так, что он в первых раундах пытается разобрать оппонента. У него такая работа, он просто ждет. 19 боев, 19 нокаутов — это же не просто так. Он может сдавать все раунды, а в каком-то из раундов поймать оппонента и нокаутировать. Обычно он так и делает. Я в его ударке не сомневался. Свое сделал он. Пройдет ли возможный бой с Дмитрием Биволом так же? Все возможно. Не могу говорить, что будет нокаут, но у Артура ударная мощь намного больше, чем у Дмитрия. Бивол любит накидывать, сыпать ударами. А Артур в этом же моменте может поймать его на один удар, и все закончится», — приводит слова Асбарова MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.